Galatasaray'ın bitmeyen çilesi: 6 numara!

Galatasaray'ın 6 numara mevkiindeki çilesi bitmek bilmiyor. Savunma ile orta saha hattında kilit rol oynayacak bir isme 2018'den bu yana kavuşamayan sarı-kırmızılılar, yaptığı 10 transferde isabet sağlayamadı.



2018-19 sezonunda Sevilla'ya transfer olan Fernando'dan beri Lemina, Seri, Nzonzi, Taylan, Etebo, Assunçao, Aytaç Kara, Berkan Kutlu ve Pulgar transferleri yapılsa da dert bitmedi. Ayakta kalan tek isim Taylan Antalyalı oldu.



1.3 MİLYON EURO ÇÖPE GİTTİ



Sezon başında bu bölge için ilk transfer edilen Assunçao, 2 maçta forma giyebildi ve 136 dakika sahada kalmıştı. Bonservisi olmadan kadroya katılan Assunçao bir yenilgi bir galibiyet gördükten sonra 550 bin Euro cebine koyarak gönderilmişti.



Pulgar'da da durum değişmedi. Bonservissiz kadroya katılan Şilili orta saha oyuncusu, 4 maçta forma giyebildi. Pulgar yarım sezon için 750 bin Euro alacak. İki futbolcu için ödenen 1.3 milyon Euro çöp olacak.



SON 5 SEZONUN ÖN LİBERO TRANSFERLERİ



2017-18: Fernando



2019-20: Mario Lemina, Michael Seri, Steven Nzonzi



2020-21: Peter Etebo



2021-22: Gustavo Assunçao, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Erick Pulgar





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