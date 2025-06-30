Galatasaray'ın B planı: Osimhen olmazsa Boniface

Galatasaray'da herkes Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in kararını bekliyor.
Yönetim ise her ihtimale karşı hareket ediyor ve B Planı olarak düşünülen ismi de belirledi: Victor Boniface…
Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Bayer Leverkusen'in 24 yaşındaki golcüsü, Osimhen'in olmaması halinde transferi düşünülen isim.
GÜÇLÜ, UZUN, ATLETİK, BİTİRİCİ
Nijeryalı 1,90'lık santrfor, güçlü, uzun boyuna göre atletik ve gol vuruşu üst seviye bir santrfor.
GEÇEN SEZON 11 GOL ATTI
Boniface 11 gol attığı geçen sezon farklı sakatlıklar nedeniyle 14 maç kaçırsa da potansiyeli çok yüksek bir futbolcu olarak değerlendiriliyor.
Yönetim ise her ihtimale karşı hareket ediyor ve B Planı olarak düşünülen ismi de belirledi: Victor Boniface…
Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Bayer Leverkusen'in 24 yaşındaki golcüsü, Osimhen'in olmaması halinde transferi düşünülen isim.
GÜÇLÜ, UZUN, ATLETİK, BİTİRİCİ
Nijeryalı 1,90'lık santrfor, güçlü, uzun boyuna göre atletik ve gol vuruşu üst seviye bir santrfor.
GEÇEN SEZON 11 GOL ATTI
Boniface 11 gol attığı geçen sezon farklı sakatlıklar nedeniyle 14 maç kaçırsa da potansiyeli çok yüksek bir futbolcu olarak değerlendiriliyor.
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