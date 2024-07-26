Galatasaray'ın Avusturya'da son rakibi Parma

Galatasaray, hazırlık maçında cumartesi günü İtalyan temsilcisi Parma ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Avusturya'da son rakibi Parma
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26 Temmuz 2024 10:54
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında cumartesi İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) yeni takımı Parma ile karşılaşacak.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamındaki müsabaka, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak ve (TSİ) 20.30'da başlayacak. Karşılaşma D Smart'tan yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.

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