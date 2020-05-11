Galatasaray ile Trabzonspor, 9 ayda kar etti

Galatasaray Sportif AŞ, sezonun ilk 9 aylık bölümü için 3,97 milyon lira kar açıkladı.Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirilen finansal raporda, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık konsolide dönem net karının 3,97 milyon lira olduğu belirtildi.Borsaya kote olan 4 büyük takım, 2019-20 sezonundaki 9 aylık mali tablolarını KAP'a bildirdi;Trabzonspor -23 milyon 228 bin TL karGalatasaray - 3 milyon 973 bin TL karFenerbahçe - 36 milyon 709 bin TL zararBeşiktaş - 246 milyon 175 bin TL zarar