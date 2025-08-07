07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 13. randevuda

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

calendar 07 Ağustos 2025 14:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 13. randevuda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 12 maçta biri hükmen olmak üzere 10 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki 1 maç, beraberlikle sonuçlanırken 1 müsabakayı da Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 27 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.


 - Gaziantep'teki maçlarda da üstün

Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da Gaziantep FK'ye üstünlük kurdu.

Gaziantep'te 6 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, biri hükmen 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 12 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.