Galatasaray ile Bilyoner arasında yeni anlaşma

Galatasaray, sporda eğlencenin ilk adresi olan Bilyoner ile yeni bir anlaşmaya imza atacak.
Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında forma sol kolunda logo hakkını da kapsayan sponsorluk anlaşmasının imza töreni önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.
İmza töreni 27 Şubat Salı günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek.
Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ve Bilyoner CEO'su Sencer Kutluğ toplantıda yer alacak.
Galatasaray Kulübü'nden ise başkan Dursun Özbek ve başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu imza töreninde sarı-kırmızılı kulübü temsil edecek.
Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında forma sol kolunda logo hakkını da kapsayan sponsorluk anlaşmasının imza töreni önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.
İmza töreni 27 Şubat Salı günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek.
Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ve Bilyoner CEO'su Sencer Kutluğ toplantıda yer alacak.
Galatasaray Kulübü'nden ise başkan Dursun Özbek ve başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu imza töreninde sarı-kırmızılı kulübü temsil edecek.
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