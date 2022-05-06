Galatasaray ile Başakşehir 28. randevuda...

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Cumartesi günü 28. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 27 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 44 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.
Başakşehir'in ev sahibi olduğu maçlar
Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 13 lig maçında Galatasaray 6, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar iki müsabakada ise berabere kaldı.
Sekizi Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 16 gol attı.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 27 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 44 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.
Başakşehir'in ev sahibi olduğu maçlar
Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 13 lig maçında Galatasaray 6, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar iki müsabakada ise berabere kaldı.
Sekizi Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 16 gol attı.
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