Galatasaray'ın sezon başında Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından kadrosuna kattığı Ahmet Sivri, A takım ile antrenmana çıktı.
Sezon başında Emrah Bayraktar'ın Galatasaray'a kazandırdığı ve U 21 takımıyla 13 gole imza atan Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar önderliğinde gerçekleştirilen Galatasaray A takım antrenmanında ilk kez yer aldı.
Genç golcü Ahmet Sivri geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami AK kulubu A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol attı.
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Sezon başında Emrah Bayraktar'ın Galatasaray'a kazandırdığı ve U 21 takımıyla 13 gole imza atan Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar önderliğinde gerçekleştirilen Galatasaray A takım antrenmanında ilk kez yer aldı.
Genç golcü Ahmet Sivri geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami AK kulubu A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol attı.
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