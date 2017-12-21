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Galatasaray idmanında sürpriz genç golcü! Ahmet Sivri

Sezon başında Emrah Bayraktar'ın Galatasaray'a kazandırdığı 19 yaşındaki Ahmet Sivri A takım idmanına çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray idmanında sürpriz genç golcü! Ahmet Sivri
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21 Aralık 2017 13:09
Galatasaray'ın sezon başında Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından kadrosuna kattığı Ahmet Sivri, A takım ile antrenmana çıktı.

Sezon başında Emrah Bayraktar'ın Galatasaray'a kazandırdığı ve U 21 takımıyla 13 gole imza atan Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar önderliğinde gerçekleştirilen Galatasaray A takım antrenmanında ilk kez yer aldı.

Genç golcü Ahmet Sivri geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami AK kulubu A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol attı.



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