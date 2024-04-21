Galatasaray için şampiyonluk alameti belirdi

Son 5 haftaya lider girmeyi garantileyen Galatasaray, lig tarihinde bunu başardığı 15 sezonun tamamında şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray için şampiyonluk alameti belirdi
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21 Nisan 2024 21:05
SPORX ARAŞTIRMA - Galatasaray, sahasında ağırladığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'in son 5 haftasına en az 2 puan farkla lider girmeyi garantiledi.

Fenerbahçe'den 1 maçı fazla olan ve 5 hafta kala puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, lig tarihinde daha önce 15 kez son 5 haftaya lider girdi. Galatasaray, bu 15 sezonun tamamında şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

Galatasaray diğer 8 sezonda ise geriden gelerek şampiyonluğu kazandı.

İşte Galatasaray'ın son 5 haftaya önde girip şampiyon olduğu sezonlar:

2022/23 Şampiyon
2017/18 Şampiyon
2012/13 Şampiyon
2011/12 Şampiyon
2001/02 Şampiyon
1999/00 Şampiyon
1998/99 Şampiyon
1996/97 Şampiyon
1993/94 Şampiyon
1992/93 Şampiyon
1987/88 Şampiyon
1972/73 Şampiyon
1971/72 Şampiyon
1970/71 Şampiyon
1962/63 Şampiyon

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