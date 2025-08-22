22 Ağustos
Galatasaray için Pavard iddiası!

Galatasaray, Inter forması giyen Benjamin Pavard ile görüşmelerde bulundu. Fransız basını, Galatasaray ve Inter'in ise transfer için anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.

Galatasaray, transfer döneminde stoperde ve sağ bekte forma giyebilen bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın listesinde öne çıkan adaylardan biri Inter forması giyen Benjamin Pavard.

TEREDDÜTLERİ VAR

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Galatasaraylı yetkililer, Türkiye'ye transfer konusunda tereddütleri olan Fransız futbolcu ile doğrudan görüşmeler yaptı.

KULÜPLER ANLAŞMAYA YAKIN!


Galatasaray ve Inter'in ise 29 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Benjamin Pavard'ın, Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Inter'de geçen sezon 38 maçta süre bulan Benfica Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

