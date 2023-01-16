Galatasaray için kupada rotasyon vakti

Ligde zirvenin tek hakimi olan Galatasaray'da moraller yerinde... Sarı-Kırmızılılar'ın şimdiki rotası ise Ziraat Türkiye Kupası olacak.Salı günü 20.30'da Alanyaspor ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, çeyrek final için sahaya çıkacak.Teknik direktör Okan Buruk'un ise kadroda önemli değişiklikler yapması bekleniyor.İleri uçta Mauro Icardi yerine Bafetimbi Gomis yer alacak. Kanatlarda ise Kerem ve Barış Alper dinlendirilip, Rashica ile Yunus Akgün'e şans verilecek.Öte yandan savunmada da Emin Bayram'ın görev alması bekleniyor. Kalede ise Muslera yerine Okan Kocuk şans bulacak.