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Galatasaray için kritik saat 16.00!

Galatasaray, Olağanüstü Divan Kurulu için bugün 16.00'da toplanıyor. TBB ile yapılacak olan kredi anlaşmasına ilişkin yapılacak toplantıda transfer ile ilgili gelebilecek eleştirilere karşı yönetim hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Galatasaray için kritik saat 16.00!
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28 Ocak 2019 10:19
Galatasaray'da bugün olağanüstü divan toplantısı var.

Galatasaray Spor Kulübü'nün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun çağrısı üzerine yapılacak toplantı, saat 16.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonunun kulüplerin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması hakkında bilgilendirmede bulunulacak.

Yönetim, transfer krizinden dolayı gelecek eleştirilere karşı da savunma hazırlıyor.

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