Galatasaray'ın Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Giovani Lo Celso ile ilgilendiği iddia edildi.



İngiliz medyasındaki haberlere göre Aslan, Arjantinli orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Bu sezon Premier Lig'de sadece 8 karşılaşmada forma giyen Lo Celso'nun gol ve asisti bulunmuyor. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun Londra ekibinde mutsuz olduğu ve devre arası takımdan ayrılmak istediği belirtildi.



Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Lo Celso, 36 kez Arjantin Milli Takım forması giyerken 2 de asiste imza attı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Arjantinli, 6,8 ve 10 numara oynayabiliyor.



Kariyerinde 224 maça çıkan Tangocu 33 gol atarken 31 de asist yapmayı başardı.



