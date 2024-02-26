Galatasaray, Icardi için Tahkim Kurulu'na gidiyor

Galatasaray, Mauro Icardi'nin PFDK'den aldığı 1 maçlık ceza sonrası harekete geçiyor.
DHA'dan Serhan Türk'ün haberine göre; Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.
Öte yandan Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesi Icardi'nin cezasının kaldırılması için Tahkim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Tahkim Kurulu'nun olağanüstü toplanıp toplanmayacağı henüz belirsiz.
Tahkim Kurulu'nun Icardi'nin cezasını gün içinde düşürmesi durumunda yıldız oyuncu Antalyaspor maçında sahaya çıkabilir.
OĞUZ CEYLAN ÖRNEĞİ
NTV'de yer alan habere göre ise Galatasaray, Tahkim Kurulu'na yapacağı savunmada daha önce Oğuz Ceylan'a verilen cezayı örnek gösterecek.
Galatasaray'ın savunma örneğinde, Kocaelispor'da forma giyen Oğuz Ceylan'a; Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle sadece 10 bin TL'lik para cezasının verilmesi yer alacak.
NE OLMUŞTU?
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle 1 maç ceza aldığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
DHA'dan Serhan Türk'ün haberine göre; Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.
Öte yandan Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesi Icardi'nin cezasının kaldırılması için Tahkim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Tahkim Kurulu'nun olağanüstü toplanıp toplanmayacağı henüz belirsiz.
Tahkim Kurulu'nun Icardi'nin cezasını gün içinde düşürmesi durumunda yıldız oyuncu Antalyaspor maçında sahaya çıkabilir.
OĞUZ CEYLAN ÖRNEĞİ
NTV'de yer alan habere göre ise Galatasaray, Tahkim Kurulu'na yapacağı savunmada daha önce Oğuz Ceylan'a verilen cezayı örnek gösterecek.
Galatasaray'ın savunma örneğinde, Kocaelispor'da forma giyen Oğuz Ceylan'a; Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle sadece 10 bin TL'lik para cezasının verilmesi yer alacak.
NE OLMUŞTU?
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle 1 maç ceza aldığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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