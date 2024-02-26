Galatasaray, Icardi için Tahkim Kurulu'na gidiyor

Tahkim Kurulu'nun olağanüstü toplanıp toplanmayacağı henüz belirsiz.

Serhan Türk'ün haberine göre;, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 1 maç ceza verdiğiÖte yandan Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesi Icardi'nin cezasının kaldırılması için Tahkim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.Tahkim Kurulu'nun Icardi'nin cezasını gün içinde düşürmesi durumunda yıldız oyuncu Antalyaspor maçında sahaya çıkabilir.NTV'de yer alan habere göre ise Galatasaray, Tahkim Kurulu'na yapacağı savunmada daha önce Oğuz Ceylan'a verilen cezayı örnek gösterecek.Galatasaray'ın savunma örneğinde, Kocaelispor'da forma giyen Oğuz Ceylan'a; Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle sadece 10 bin TL'lik para cezasının verilmesi yer alacak.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle 1 maç ceza aldığını açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;