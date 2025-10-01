Galatasaray, iç saha serisini sürdürdü!

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 28 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.



RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 28 resmi maça çıktı.



"Cimbom" bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren Galatasaray, galibiyet sayısını 21'e taşıdı.



