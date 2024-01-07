Galatasaray'ı transferde üzen haber!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların önceliği sol bek olsa da orta saha hattına da takviye yapılması planlanıyor. Aslan'ın listesinde birçok yıldız isim yer alırken Leander Dendoncker'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...
Belçika basınında yer alan haberlere göre Leander Dendoncker, Aston Villa'da bu sezon fazla süre bulamadığı için ayrılmak istiyor.
EURO 2024'te mücadele etmeyi hedefleyen Belçikalı yıldızın, oynayabileceği bir takıma gitmeyi planladığı ifade edildi.
Haberde oyuncuyla Real Betis ve Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edilirken, iki kulübe de kötü haber geldi.
Oyuncunun, Premier Lig'den başka bir takıma kiralık olarak gitmek istediği bildirildi. Dendoncker'e İngiltere'den Everton'ın bir ilgisi olduğu hatırlatıldı.
LEANDER DENDONCKER KİMDİR?
15 Nisan 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Roeselare altyapısında başladı. Sırasıyla Anderlecht, Wolves, ve Aston Villa'da forma giydi. Orta sahada forma giyen Dendoncker, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
28 yaşındaki deneyimli futbolcu, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 32 karşılaşmada 1 gole imzasını attı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro...
Sarı-kırmızılıların önceliği sol bek olsa da orta saha hattına da takviye yapılması planlanıyor. Aslan'ın listesinde birçok yıldız isim yer alırken Leander Dendoncker'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...
Belçika basınında yer alan haberlere göre Leander Dendoncker, Aston Villa'da bu sezon fazla süre bulamadığı için ayrılmak istiyor.
EURO 2024'te mücadele etmeyi hedefleyen Belçikalı yıldızın, oynayabileceği bir takıma gitmeyi planladığı ifade edildi.
Haberde oyuncuyla Real Betis ve Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edilirken, iki kulübe de kötü haber geldi.
Oyuncunun, Premier Lig'den başka bir takıma kiralık olarak gitmek istediği bildirildi. Dendoncker'e İngiltere'den Everton'ın bir ilgisi olduğu hatırlatıldı.
LEANDER DENDONCKER KİMDİR?
15 Nisan 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Roeselare altyapısında başladı. Sırasıyla Anderlecht, Wolves, ve Aston Villa'da forma giydi. Orta sahada forma giyen Dendoncker, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
28 yaşındaki deneyimli futbolcu, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 32 karşılaşmada 1 gole imzasını attı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro...
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