Galatasaray taraftarı, deplasmandaki Kasımpaşa karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Sarı-Kırmızılılar, statta kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında özellikle yeni transferler olmak üzere tüm oyuncularına tezahüratlarla destek verdi. Konuk ekibin seyircisi, 90 dakika boyunca hiç susmadı ve 3 puanın ardından zaferi oyuncularla doyasıya kutladı.
Bu kez kalesini gole kapatamadı
Cim Bom,bu sezon Kasımpaşa sınavı öncesi ligde deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada da gol yememişti. Dün dış sahadaki gol sayısını 5'e çıkaran Sarı-Kırmızılılar, bu kez kalesini gole kapatamadı. Ligdeki son iki maçını da kazanarak Aslan'ın karşısına çıkan ancak rakibine kaybeden Paşa'nın gollerini önce Ben Ouannes'ın asistinde Bahoken, eski Galatasaraylı Aytaç'ın kornerinde Sadık ağlarla buluşturdu.
Bu kez kalesini gole kapatamadı
Cim Bom,bu sezon Kasımpaşa sınavı öncesi ligde deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada da gol yememişti. Dün dış sahadaki gol sayısını 5'e çıkaran Sarı-Kırmızılılar, bu kez kalesini gole kapatamadı. Ligdeki son iki maçını da kazanarak Aslan'ın karşısına çıkan ancak rakibine kaybeden Paşa'nın gollerini önce Ben Ouannes'ın asistinde Bahoken, eski Galatasaraylı Aytaç'ın kornerinde Sadık ağlarla buluşturdu.