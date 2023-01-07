Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye'yi rahat geçti!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye'yi rahat geçti!
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07 Ocak 2023 18:12
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Sharifi, Aykut Acar, Edgar, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Selim Kalaycı, Selçuk Keskin, Emir Kaan Öztürk, Onur Günaydı)

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Egecan Avcıl, Onur Kaya, Eren Kanlı, Efe Özbey)

Setler: 25-23, 19-25, 25-14, 25-16

Süre: 108 dakika (28, 30, 23, 27)

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