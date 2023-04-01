Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer'i 4 sette geçti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım ligdeki 15. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor 12. yenilgisini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Eda Kafkas)
Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Büşra Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Aleyna Vence, Çağla Erdem)
Setler: 25-19, 25-22, 21-25, 25-21
Süre: 107 dakika (24, 27, 26, 30)
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım ligdeki 15. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor 12. yenilgisini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Eda Kafkas)
Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Büşra Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Aleyna Vence, Çağla Erdem)
Setler: 25-19, 25-22, 21-25, 25-21
Süre: 107 dakika (24, 27, 26, 30)
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