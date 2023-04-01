Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer'i 4 sette geçti

Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki 15. galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer'i 4 sette geçti
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01 Nisan 2023 17:59
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım ligdeki 15. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor 12. yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Eda Kafkas)

Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Büşra Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Aleyna Vence, Çağla Erdem)

Setler: 25-19, 25-22, 21-25, 25-21

Süre: 107 dakika (24, 27, 26, 30)

 

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