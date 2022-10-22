Galatasaray, Fenerbahçe'yi 10 dakikada yıktı!

Kadınlar Futbol Ligi B Grubu 2. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 10 dakikada yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2022 16:58
Kadın Futbol Ligi B Grubu 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Beylerbeyi 75.Yıl Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin golleri 25. dakikada Kennya Cordner ve 49. dakikada Zenatha Goeieman Coleman'dan geldi. Galatasaray'ın gollerini ise 45+2. dakikada Milica Denda, 84. dakikada Yağmur Uraz ve 90+3. dakikada Ebru Topçu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 3 puanda kaldı.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

İki ezeli rakibin kadın takımları geçtiğimiz sezon tarihlerinde ilk kez karşılaşmış ve Fenerbahçe sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.




SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ