Galatasaray, Falcao'dan sonra Babel'i bekliyor

Maliyeti yüksek oyuncuları gönderme kararı alan Galatasaray, Falcao'dan sonra Ryan Babel'i de gözden çıkardı. Sarı kırmızılılar, Hollandalı futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmak istiyor.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, Falcao'dan sonra Babel'i bekliyor
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02 Eylül 2021 12:34
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Ryan Babel de takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sporx'in daha önce ayrılacağını duyurduğu Babel için artık sona gelindi.

Eski takımı Kasımpaşa ile görüşen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün maaşının yarısını ödemeyi kabul etmesi halinde Florya'dan ayrılacak.

Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro net maaş alan Hollandalı futbolcu, Kasımpaşa ile 1.5 milyon euro seviyesinde ek olarak bonuslu sözleşme olacak şekilde görüşmelerde bulunuyor.

Kısa bir süre önce "evime dönüyorum" paylaşımı yaparak Kasımpaşa'ya döneceğini ima eden Ryan Babel'in sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Galatasaray forması altında 42 maça çıkan Ryan Babel, 14 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.


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