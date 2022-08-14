Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi.



Bu sezon taraftarının önündeki ilk resmi maçına çıkan sarı-kırmızılılar, karşılaşmada aradığı golü bulamazken, Giresunspor'dan Borja Sainz'in 77. dakikada attığı gole de engel olamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Galatasaray, 3 puanda kaldı, Giresunspor da puanını 3 yaptı.



Ligin gelecek haftasında Galatasaray, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Giresunspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.



Ligde sezona deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez bir resmi maçında taraftarının önüne çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Buruk, müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Partick van Aanholt, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic 11'ini sürdü.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Lucas Torreira, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş ve Metehan Baltacı bekledi.



Okan Buruk, ligin ilk haftasında son dakikalarda gelen golle 1-0 kazandıkları Antalyaspor mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Berkan Kutlu'yu yedeğe çekti. Genç teknik adam, bu futbolcunun yerine yeni transferlerden Midtsjö'yü oynattı.



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama ve Alexandru Cicaldau kadroya alınmadı.



MIDTSJO İLK KEZ İLK 11'DE



Galatasaray'ın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımından transfer ettiği Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de görev aldı.



Sarı-kırmızılı ekibin formasını ilk kez ligin ilk haftasında sonradan oyuna girdiği Antalyaspor mücadelesinde terleten 29 yaşındaki futbolcu, Giresunspor müsabakasına 11'de başladı.



Midtsjö, Akdeniz temsilcisi karşısında oyuna girdikten sonra takımın tek golünü atan Bafetimbi Gomis'e pası veren oyuncu olmuştu.



Galatasaray taraftarı da Norveçli futbolcuya özel pankart açtı. Midtsjö'nün resminin yer aldığı ve Norveççe "Yeni yıl, yeni takım, yeni zaferler." yazılı pankart kale arkasındaki tribüne asıldı.



TORREIRA VE MERTENS KADRODA



Okan Buruk, yeni transferler Torreira ve Mertens'i kadroya aldı.



Sarı-kırmızılı kulübün hafta başında sözleşme imzaladığı Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira ile Belçikalı forvet Mertens'i 21 kişilik maç kadrosuna girerken yedek kulübesinde görev bekledi.



TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



Galatasaray taraftarı, Bitexen Giresunspor mücadelesine büyük ilgi gösterdi.



Kötü biten geçen sezonun ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişiklikleri ile yapılan yıldız transferler, sarı-kırmızılı taraftarların da iyi bir hava yakalamasını sağladı.



Sezonluk kombine biletlere yoğu ilgi gösteren taraftarlar, iç sahadaki sezonun ilk resmi maçında da tribünleri neredeyse tamamen doldurdu. Galatasaray da, karşılaşmayı 45.484 seyircinin takip ettiğini açıkladı.



GALATASARAY ETKİLİ BAŞLADI



Galatasaray, ev sahibi olmanın da avantajıyla karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. 4. dakikada kazanılan serbet vuruşta topun başına Sergio Oliveira geçti. Portekizli futbolcunun vuruşu üst direkten geri döndü.



KEREM VURDU, ONURCAN ÇIKARDI



Galatasaray, 14. dakikada bu kez Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topu alan Kerem'in dönerek vuruşunu, kaleci Onurcan çıkardı.



OKAN BURUK ÇİFT SANTRFORA DÖNDÜ



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, devre arasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan hamle geldi. Genç teknik adam, geçtiğimiz hafta galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis'i, Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil etti ve çift santrfora döndü.



TORREIRA SAHADA



Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez sahaya çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, sarı kartı bulunan Sergio Oliveira yerine 61. dakikada oyuna girdi.



ABDÜLKERİM'DEN BÜYÜK HATA



Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada inanılmaz bir hata yaptı. Giresunspor kalecisi Onurcan'ın gönderdiği uzun topu alan 27 yaşındaki futbolcu, kalecisi Muslera'yı dönmek istedi ancak top kısa kaldı. Giresunspor'da araya giren Borja Sainz araya girerek, Muslera'dan kurtardığı topu ağlara gönderdi.



MERTENS HAMLESİ



Galatasaray'da yenilen gol sonrası iki değişiklik birden geldi. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün ve Patrick van Aanholt kenara geldi. Yeni transferler Dries Mertens ve Kazımcan oyuna girdi.



ONURCAN GOLE İZİN VERMEDİ



Galatasaray, 81. dakikada gole çok yaklaştı. Kazımcan'ın ortasında Seferovic'in kafa vuruşunda Onurcan Piri gole izin vermedi.



Karşılaşmada başka gol olmadı Galatasaray, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında ceza sahasındaki Giresunsporlu savunma oyuncusu Sergen'in ters vuruşunda kaleye yönelen top kaleci Onurcan'da kaldı.



4. dakikada Oliveira'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.



14. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokulan Yunus Akgün pasını içerideki Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Bu oyuncunun rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutu kaleci Onurcan Piri son anda kornere çeldi.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





65. dakikada Nelsson'un savunmadan uzun pasında savunma arkasına sarkan Seferovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Açısı daralan Bosna Hersek asıllı İsviçreli golcünün etkisiz vuruşunda Onurcan'ı geçen top yandan auta çıktı.



76. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Hayrullah Bilazer'in dar açıdan vuruşunda iyi yer tutan kaleci Muslera meşin yuvarlağın sahibi oldu.



77. dakikada Giresunspor golü buldu. Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'nın kısa düşen geri pasında araya giren Borja, ceza sahası dışına kadar çıkarak kendisini karşılayan kaleci Muslera'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.



82. dakikada sol kanattaki Kazımcan Karataş'ın ortasında altıpas üzerindeki Seferovic iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Onucan, sağına gelen topa iyi uzandı ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.



Müsabaka, 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Nef



Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt (Dk. 77 Kazımcan Karataş), Oliveira (Dk. 61 Torreira), Midtsjö (Dk. 83 Hamza Akman), Yunus Akgün (Dk. 78 Mertens), Emre Akbaba (Dk. 46 Gomis), Kerem Aktürkoğlu, Seferovic



Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Sergio (Dk. 87 Doğan Can Davas), Savicevic (Dk. 64 Murat Cem Akpınar), Borja (Dk. 82 Rahmetullah Berişbek), Bajic (Dk. 87 Quinteros)



Gol: Dk. 77 Borja (Bitexen Giresunspor)



Sarı kartlar: Dk. 16 Oliveira, Dk. 39 Van Aanholt, Dk. 73 Hayrullah Bilazer (Galatasaray), Dk. 26 Borja, Dk. 75 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)





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