Salon: Sinan Erdem

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Portekiz'in Benfica ekibini 98-78 yendi.Galatasaray Ekmas grupta ilk galibiyetini elde ederken, Benfica ise ikinci kez mağlup oldu.Karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray Ekmas karşısında pota altında etkili olan Benfica, ilk periyodu 20-11 üstün geçti.İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaray Ekmas; Halilovic, İsmet Akpınar ve Sadık Emir Kabaca ile bulduğu basketlerle 14. dakikada 26-25 öne geçerken, maçın ilk yarısını da 42-39 önde bitirdi.Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan Galatasaray Ekmas, Sadık Emir Kabaca ve İsmet Akpınar'ın basketleriyle 25. dakikada farkı 11 sayıya (54-43) çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, son çeyreğe de 69-58 önde girdi.Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Galatasaray Ekmas, müsabakadan 98-78 galip ayrıldı.Bu arada karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaparak Filistin'e destek verdi.