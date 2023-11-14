Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Portekiz'in Benfica ekibini 98-78 yendi.
Galatasaray Ekmas grupta ilk galibiyetini elde ederken, Benfica ise ikinci kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray Ekmas karşısında pota altında etkili olan Benfica, ilk periyodu 20-11 üstün geçti.
İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaray Ekmas; Halilovic, İsmet Akpınar ve Sadık Emir Kabaca ile bulduğu basketlerle 14. dakikada 26-25 öne geçerken, maçın ilk yarısını da 42-39 önde bitirdi.
Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan Galatasaray Ekmas, Sadık Emir Kabaca ve İsmet Akpınar'ın basketleriyle 25. dakikada farkı 11 sayıya (54-43) çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, son çeyreğe de 69-58 önde girdi.
Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Galatasaray Ekmas, müsabakadan 98-78 galip ayrıldı.
Bu arada karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaparak Filistin'e destek verdi.
Galatasaray Ekmas grupta ilk galibiyetini elde ederken, Benfica ise ikinci kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray Ekmas karşısında pota altında etkili olan Benfica, ilk periyodu 20-11 üstün geçti.
İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaray Ekmas; Halilovic, İsmet Akpınar ve Sadık Emir Kabaca ile bulduğu basketlerle 14. dakikada 26-25 öne geçerken, maçın ilk yarısını da 42-39 önde bitirdi.
Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan Galatasaray Ekmas, Sadık Emir Kabaca ve İsmet Akpınar'ın basketleriyle 25. dakikada farkı 11 sayıya (54-43) çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, son çeyreğe de 69-58 önde girdi.
Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Galatasaray Ekmas, müsabakadan 98-78 galip ayrıldı.
Bu arada karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaparak Filistin'e destek verdi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Fernando Calatrava (İspanya), Marek Kukelcik (Slovakya)
Galatasaray Ekmas: De Bost 10, Radebaugh 10, Muhaymin Mustafa, Martin 15, Sadık Emir Kabaca 20, Göksenin Köksal 5, İsmet Akpınar 22, Halilovic 6, Yeboah 8, Buğrahan Tuncer 2
Benfica: Douglas 12, Drechsel 7, Gomes 8, Almeida 16, Carter 2, Barbosa 3, Relvao 4, Ben Romdhane 6, Broussard 11, Jose Silva 9
1. Periyot: 11-20
Devre: 42-39
3. Periyot: 69-58
Beş faulle çıkan: 30.40 Carter (Benfica)
Galatasaray Ekmas: De Bost 10, Radebaugh 10, Muhaymin Mustafa, Martin 15, Sadık Emir Kabaca 20, Göksenin Köksal 5, İsmet Akpınar 22, Halilovic 6, Yeboah 8, Buğrahan Tuncer 2
Benfica: Douglas 12, Drechsel 7, Gomes 8, Almeida 16, Carter 2, Barbosa 3, Relvao 4, Ben Romdhane 6, Broussard 11, Jose Silva 9
1. Periyot: 11-20
Devre: 42-39
3. Periyot: 69-58
Beş faulle çıkan: 30.40 Carter (Benfica)
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