Galatasaray, duran toplarda artık ustalaştı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 2024 yılında oynadığı 14 maçta 8. kez duran top golü buldu.
Sarı-kırmızılı ekip, bir rakibini daha duran toplardan bulduğu gol ile yıkmayı başardı. Hatayspor'u Icardi'nin attığı gol ile geçen Galatasaray, golü yine duran toptan buldu. Mertens'in köşe vuruşunda kafayı vuran Icardi, kafayla topu ağlara gönderdi.
Galatasaray bu gol ile birlikte, son haftalarda duran toplarda yakaladığı üstün başarıyı sürdümüş oldu.
Sarı kırmızılı ekip, 2024 yılında oynadığı 14 Süper Lig maçında 8. duran golünü filelerle buluşturdu.
Galatasaray, hafta içi idmanlarında duran toplar için özel çalışmalar yapıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, bir rakibini daha duran toplardan bulduğu gol ile yıkmayı başardı. Hatayspor'u Icardi'nin attığı gol ile geçen Galatasaray, golü yine duran toptan buldu. Mertens'in köşe vuruşunda kafayı vuran Icardi, kafayla topu ağlara gönderdi.
Galatasaray bu gol ile birlikte, son haftalarda duran toplarda yakaladığı üstün başarıyı sürdümüş oldu.
Sarı kırmızılı ekip, 2024 yılında oynadığı 14 Süper Lig maçında 8. duran golünü filelerle buluşturdu.
Galatasaray, hafta içi idmanlarında duran toplar için özel çalışmalar yapıyor.
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