Galatasaray Divan Kurulu'na eski başkan Burak Elmas'tan çarpıcı soru

Galatasaray'da, divan kurulunun talebi üzerine Burak Elmas başkanlığı döneminde geçmiş dönemlerde futbolcu transferlerindeki usulsüzlükler ve ödenen menajerlik komisyonlarına dair bir araştırma komisyonu kuruldu.
Elmas, resmi bilgileri bu komisyona verdi, aynı zamanda mahkemeye de yansıyan Florya'daki kayıp futbolcu formalarının satışının da araştırılmasını önerdi. Ve aradan neredeyse iki yıl geçti. Burak Elmas, divan kuruluna yeni bir dilekçe yazarak araştırma komisyonların akıbetini sordu, üyelere yönelik bir açıklama yapılmasını talep etti.
'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VERECEĞİZ'
Konuyla ilgili Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Sözcü'ye şunları söyledi:
"Medeni kanuna göre kulüplerde üç zorunlu ortam var. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu... Dolasıyla biz bu iki zorunlu organ olan yönetim kurulu ve denetim kuruluna kapalı zarf içinde bu raporu vereceğiz. Ama bu raporun orijinali bize verildiği gibi yönetim kuruluna da verildi. Ve bu kulüpte var. Araştırma komisyonumuz adı geçen isimlerle görüşmelerle görüşme yaptı. Ve önerilerini sundu. Önümüzdeki hafta vereceğiz."
'UNUTULMA ENDİŞESİ'
Burak Elmas'ın dilekçesinde, "22 aylık süreç içinde kurduğunuz komisyonun hazırladığı raporu hakkında bir açıklama yapılmadı. Bu durum, şahsım ve bazı üyelerde konunun unutulmaya terk edildiği endişesi uyandırmaktadır" ifadesi yer alıyor.
'6 AY ÖNCE TESLİM ETTİK'
Divan kurulunun kurduğu araştırma komisyonunda yer alan kulüp üyesi Ayhan Özmızrak raporu altı ay önce teslim ettiklerini söyledi.
Özmızrak, Sözcü'ye şunları anlattı:
"O komisyon formalarla ilgilenmedi. O konu mahkemeye yansımıştı. Burak Elmas'ın hazırladığı rapordan sonra bu komisyon kuruldu. O rapor kısmen Galatasaraylı üyelerle paylaşılmıştı. Raporu hazırladık ve divan başkanına 6 ay önce teslim ettik. Raporu teslim ederken bir öneride bulunduk. Ancak Aykutalp Bey geçen divanda değindi ve 'Raporu yönetime vermedim' dedi. Yönetim ve denetim kurullarına birer nüshasının verilmesini önermiştik."
Elmas, resmi bilgileri bu komisyona verdi, aynı zamanda mahkemeye de yansıyan Florya'daki kayıp futbolcu formalarının satışının da araştırılmasını önerdi. Ve aradan neredeyse iki yıl geçti. Burak Elmas, divan kuruluna yeni bir dilekçe yazarak araştırma komisyonların akıbetini sordu, üyelere yönelik bir açıklama yapılmasını talep etti.
'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VERECEĞİZ'
Konuyla ilgili Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Sözcü'ye şunları söyledi:
"Medeni kanuna göre kulüplerde üç zorunlu ortam var. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu... Dolasıyla biz bu iki zorunlu organ olan yönetim kurulu ve denetim kuruluna kapalı zarf içinde bu raporu vereceğiz. Ama bu raporun orijinali bize verildiği gibi yönetim kuruluna da verildi. Ve bu kulüpte var. Araştırma komisyonumuz adı geçen isimlerle görüşmelerle görüşme yaptı. Ve önerilerini sundu. Önümüzdeki hafta vereceğiz."
'UNUTULMA ENDİŞESİ'
Burak Elmas'ın dilekçesinde, "22 aylık süreç içinde kurduğunuz komisyonun hazırladığı raporu hakkında bir açıklama yapılmadı. Bu durum, şahsım ve bazı üyelerde konunun unutulmaya terk edildiği endişesi uyandırmaktadır" ifadesi yer alıyor.
'6 AY ÖNCE TESLİM ETTİK'
Divan kurulunun kurduğu araştırma komisyonunda yer alan kulüp üyesi Ayhan Özmızrak raporu altı ay önce teslim ettiklerini söyledi.
Özmızrak, Sözcü'ye şunları anlattı:
"O komisyon formalarla ilgilenmedi. O konu mahkemeye yansımıştı. Burak Elmas'ın hazırladığı rapordan sonra bu komisyon kuruldu. O rapor kısmen Galatasaraylı üyelerle paylaşılmıştı. Raporu hazırladık ve divan başkanına 6 ay önce teslim ettik. Raporu teslim ederken bir öneride bulunduk. Ancak Aykutalp Bey geçen divanda değindi ve 'Raporu yönetime vermedim' dedi. Yönetim ve denetim kurullarına birer nüshasının verilmesini önermiştik."
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