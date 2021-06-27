Galatasaray, Dinamo Bükreş'i Aytaç Kara ile devirdi

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray, Dinamo Bükreş'i Aytaç Kara ile devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2021 19:50
Geçen sezonu Beşiktaş'ın arkasında tamamlayan Galatasaray yeni sezonu erken açtı. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme mücadelesi verecek Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk hazırlık maçını oynadı.

Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen takımı Dinamo Bükreş ile karşılaştı. Galatasaray maçı 2-1'lik skorla kazandı.

AYTAÇ KARA'DAN İKİ GOL

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 37 (frikik) ve 62. dakikada (penaltı) Aytaç Kara kaydetti. Dinamo Bükreş'in tek golü 49. dakikada Nemec'ten geldi.

Galatasraay maça Berk, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel, Muhammed Mustafa 11'iyle başladı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Alpaslan Öztürk ike Aytaç Kara, ilk maçlarında geçer not aldı.

Sarı-kırmızılı takımın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Dinamo Bükreş maçının ilk dakikalarında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında sakatlanan Mustafa Muhammed, 9. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarıda Arda Turan, Jesse Sekidika, Emre Taşdemir gibi isimlere şans verdi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.