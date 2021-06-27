Geçen sezonu Beşiktaş'ın arkasında tamamlayan Galatasaray yeni sezonu erken açtı. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme mücadelesi verecek Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk hazırlık maçını oynadı.
Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen takımı Dinamo Bükreş ile karşılaştı. Galatasaray maçı 2-1'lik skorla kazandı.
AYTAÇ KARA'DAN İKİ GOL
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 37 (frikik) ve 62. dakikada (penaltı) Aytaç Kara kaydetti. Dinamo Bükreş'in tek golü 49. dakikada Nemec'ten geldi.
Galatasraay maça Berk, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel, Muhammed Mustafa 11'iyle başladı.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Alpaslan Öztürk ike Aytaç Kara, ilk maçlarında geçer not aldı.
Sarı-kırmızılı takımın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Dinamo Bükreş maçının ilk dakikalarında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında sakatlanan Mustafa Muhammed, 9. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarıda Arda Turan, Jesse Sekidika, Emre Taşdemir gibi isimlere şans verdi.
Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen takımı Dinamo Bükreş ile karşılaştı. Galatasaray maçı 2-1'lik skorla kazandı.
AYTAÇ KARA'DAN İKİ GOL
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 37 (frikik) ve 62. dakikada (penaltı) Aytaç Kara kaydetti. Dinamo Bükreş'in tek golü 49. dakikada Nemec'ten geldi.
Galatasraay maça Berk, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel, Muhammed Mustafa 11'iyle başladı.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Alpaslan Öztürk ike Aytaç Kara, ilk maçlarında geçer not aldı.
Sarı-kırmızılı takımın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Dinamo Bükreş maçının ilk dakikalarında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında sakatlanan Mustafa Muhammed, 9. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarıda Arda Turan, Jesse Sekidika, Emre Taşdemir gibi isimlere şans verdi.