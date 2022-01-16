Galatasaray'dan yeni kaleci hamlesi!

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sahalara ne zaman döneceği henüz belli değil... Gelir gelmez İsmail Çipe'yi yedek takıma gönderen Domenec Torrent'in ilk görüşmede Burak Elmas'tan iki talebi oldu: Kaleci ve ön libero...



Ön libero için Barcelona B takımında forma giyen Alvaro Sanz'ı kiralayabileceklerini söyledi. Kaleci konusunda ise geçici de olsa bir çözüm istedi. Yönetim de Domenec Torrent'in önüne, bonservisi elinde olan sürpriz bir isim getirdi. Litvanyalı Giedrius Arlauskis.



Marius Sumudica'nın da istediği 1.94'lük milli kaleci için Torrent onay verirse 6 aylık sözleşme imzalanacak. 34 yaşındaki Arlauskis son olarak Romanya'nın Cluj takımında oynadı. Ancak yakın arkadaşı Başkan Marian Copilo ayrılınca o da sözleşmesini feshetti.





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