Galatasaray'dan Yedlin teklifine ret!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı yönetimden bek transferi istedi. İspanyol çalıştırıcının bu talebi nedeniyle yönetim, DeAndre Yedlin'e gelen teklife onay vermedi.

Haber; Hürriyet
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Galatasaray'dan Yedlin teklifine ret!
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18 Ocak 2022 19:40
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'e gelen teklif kabul edilmedi.

28 yaşındaki sağ beke Amerika MLS ekiplerinden Orlando City talip oldu ve Galatasaray'a resmi teklifte bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, önerilen rakamın çok düşük olması ve Domenec Torrent'in kaleci ile 6 numaranın ardından 3.sıraya 'bek' transferini yazması üzerine Galatasaray, MLS ekibinin teklifine şu an için onay vermedi.

Galatasaray kariyerinde 34 maça çıkan Yedlin, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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