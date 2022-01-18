Galatasaray'dan Yedlin teklifine ret!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'e gelen teklif kabul edilmedi.



28 yaşındaki sağ beke Amerika MLS ekiplerinden Orlando City talip oldu ve Galatasaray'a resmi teklifte bulundu.



Sarı-kırmızılı kulüp, önerilen rakamın çok düşük olması ve Domenec Torrent'in kaleci ile 6 numaranın ardından 3.sıraya 'bek' transferini yazması üzerine Galatasaray, MLS ekibinin teklifine şu an için onay vermedi.



Galatasaray kariyerinde 34 maça çıkan Yedlin, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.





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