Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Altay ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.



Deplasmanda son 3 maçını kaybeden Galatasaray, Altay karşısında kazanarak bu kötü seriye son verdi.



Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, ligde puanını 47'ye yükseltti. Altay ise 30 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, iç sahada Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Altay ise Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.



TORRENT'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent geçen hafta 2-0 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte o müsabakaya başlayan isimlerden gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Emre Kılınç ve Bafetibi Gomis şans buldu.



ALTAY'DA 3 RÖTUŞ



Lige tutunma mücadelesini sürdüren Altay'da ise teknik direktör Sinan Kaloğlu 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasına göre 3 farklı ismi sahaya sürdü. O karşılaşmada forma giyenlerden İbrahim Öztürk, Muhammed Naderi ve Karamoko Bamba'nın yerine Thaciano, Kazımcan Karataş ve Ahmed Rayan mücadele etti.



GALATASARAY GOLLE BAŞLADI



Galatasaray, karşılaşmaya adeta golle başladı. Sarı-kırmızılı takımda 8. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.



TEHLİKELİ POZİSYONLAR GALATASARAY'DAN



Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında daha etkin taraf oldu. 11. dakikada Erick Pulgar'ın kullandığı serbest vuruşta müsait pozisyonda kafayı vuran Victor Nelsson, kaleci Lis'i geçemedi. 20. Altay savunmasındaki hata sonra 3'e 2 fırsat yakalayan Galatasaray, Gomis'in yakın mesafeden vuruşunda top üstten dışarıya gitti.



GOMIS AĞIR KALDI



Galatasaray'da Gomis, 37. dakikada Berkan Kutlu'nun pasıyla pozisyona girdi. Berkan'ın gönderdiği topa hareketlenen Fransız santrfor, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gomis, vuruşunu yapmak üzereyken Altay savunması araya girdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın, 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



ÖNCE SAKATLANDI, ARDINDAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Galatasaray'da Marcao, 53. dakikada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Brezilyalı savunmacı, değişiklik için saha kenarına gelirken ağır davranınca sarı kart gördü. Bu sarı kartı ile cezalı duruma düşen Marcao, Sivasspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.



ALTAY BASKISI



Altay, ilk yarının aksine ikinci yarıda rakibi üzerinde baskı kurdu. İzmir temsilcisi, özellikle ikinci yarının ortalarından itibaren rakip kaleye etkili bir şekilde giderken, pozisyonlar da buldu.



MUSTAFA MUHAMMED GERİ DÖNDÜ



Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mustafa Muhammed, Altay maçı ile geri döndü. Son olarak Beşiktaş ile oynanan derbi maçta forma giyen Mısırlı golcü, karşılaşmanın 66. dakikadasında Gomis yerine oyuna girdi. Galatasaray'da aynı dakikada Babel yerine ise Cicaldau oyuna girdi.



ALTAY, GOLE YAKLAŞTI



67. dakikada Altay, beraberlik golüne yaklaştı. Poko'nun sol kanattan sürükleyip kale ağzına çıkardığı topu son anda Galatasaray savunması uzaklaştırdı.



YİNE ALTAY TEHLİKESİ



Altay, 83. dakikada bir kez daha etkili oldu. 83. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kappel'in vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.



MUSLERA SAHNEDE



Altay, uzatma anlarında bir puana çok yaklaştı. İzmir ekibinde Poko'nun yakın mesafeden vuruşunu Muslera kurtardı.



GOL ÇIKMADI



Karşılaşmanın kalan dakikaları gol getirmedi. Galatasaray, Altay deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)



Karşılaşmanın 8. dakikasında Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, dar açıda olmasına rağmen güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



11. dakikada sağ kanattan Pulgar'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde arka tarafta müsait durumdaki Nelsson'un kafa vuruşunda kaleci Lis topu kornere uzaklaştırdı.



20. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in şutunda kaleci Lis'in de dokunduğu top kornere gitti.



42. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Thaciano'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 1-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez'in şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.



67. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Altay atağında Poko'nun yaptığı ortada kale önünde araya giren Van Aanholt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



90+4. dakikada İbrahim Öztürk'ün indirdiği topu kafa vuruşuyla kaleye göndermek isteyen Poko'nun şutunda kaleci Muslera topu kornere attı.



Müsabaka Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli



Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan



Altay: Lis, Tolga Ünlü (Dk. 86 İbrahim Öztürk), Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş (Dk. 86 Cebrail Karayel), Zeki Yıldırım (Dk. 65 Eren Erdoğan), Ceyhun Gülselam (Dk. 75 Pinares), Poko, Thaciano, Rodriguez, Ahmed Rayan (Dk. 65 Kappel)



Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao (Dk. 55 Alpaslan Öztürk), Van Aanholt, Pulgar, Emre Kılınç (Dk. 82 Arda Turan), Berkan Kutlu (Dk. 82 Ömer Bayram), Babel (Dk. 65 Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 65 Mustafa Muhammed)



Gol: Dk. 8 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 28 Poko, Dk. 45+1 Rodriguez, Dk. 90+1 Pinares (Altay), Dk. 51 Pulgar, Dk. 55 Marcao, Dk. 56 Van Aanholt, Dk. 59 Elabdellaoui (Galatasaray)









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