Galatasaray'dan TFF'ye başvuru!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş için TFF'ye şikayette bulundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Galatasaray'dan TFF'ye başvuru!
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27 Şubat 2025 11:15
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat için federasyona gitti.

Sarı-kırmızılılar, Mert Hakan'ın Osimhen'e yaptığı hareketten dolayı, İrfan Can Eğribayat'ın ise maç sonunda ettiği küfür sebebiyle iki oyuncuyu TFF'nin hukuk departmanına resmi olarak şikayet etti.

Şikayet dosyasında Icardi'nin aldığı ceza emsal olarak gösterildi.

Galatasaray, şikayet sonrası TFF'nin iki oyuncu için vereceği kararı beklemeye geçti.


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