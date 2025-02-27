Galatasaray'dan TFF'ye başvuru!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat için federasyona gitti.
Sarı-kırmızılılar, Mert Hakan'ın Osimhen'e yaptığı hareketten dolayı, İrfan Can Eğribayat'ın ise maç sonunda ettiği küfür sebebiyle iki oyuncuyu TFF'nin hukuk departmanına resmi olarak şikayet etti.
Şikayet dosyasında Icardi'nin aldığı ceza emsal olarak gösterildi.
Galatasaray, şikayet sonrası TFF'nin iki oyuncu için vereceği kararı beklemeye geçti.
Sarı-kırmızılılar, Mert Hakan'ın Osimhen'e yaptığı hareketten dolayı, İrfan Can Eğribayat'ın ise maç sonunda ettiği küfür sebebiyle iki oyuncuyu TFF'nin hukuk departmanına resmi olarak şikayet etti.
Şikayet dosyasında Icardi'nin aldığı ceza emsal olarak gösterildi.
Galatasaray, şikayet sonrası TFF'nin iki oyuncu için vereceği kararı beklemeye geçti.
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