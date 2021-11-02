Galatasaray'dan TFF'ye %100 başvurusu!

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na Lokomotif Moskova maçını tam kapasite oynamak için resmi başvuruda bulundu.



Galatasaray Başkan Vekili Rezan Epözdemir, "Bugün federasyona Lokomotif Moskova maçını yüzde 100 kapasite ile oynamak için başvuruda bulundu" açıklamasını yaptı.



TFF, daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım'dan itibaren Türkiye'deki stadyumlarda yüzde 100 seyirciye izin vereceğini açıklamıştı. Galatasaray ile Lokomotif Moskova arasındaki mücadele ise 4 Kasım Perşembe saat 20.45'te oynanacak.





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