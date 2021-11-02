Galatasaray'dan TFF'ye %100 başvurusu!

Galatasaray, Lokomotif Moskova maçının yüzde 100 kapasiteyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan TFF'ye %100 başvurusu!
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02 Kasım 2021 12:26
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na Lokomotif Moskova maçını tam kapasite oynamak için resmi başvuruda bulundu.

Galatasaray Başkan Vekili Rezan Epözdemir, "Bugün federasyona Lokomotif Moskova maçını yüzde 100 kapasite ile oynamak için başvuruda bulundu" açıklamasını yaptı.

TFF, daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım'dan itibaren Türkiye'deki stadyumlarda yüzde 100 seyirciye izin vereceğini açıklamıştı. Galatasaray ile Lokomotif Moskova arasındaki mücadele ise 4 Kasım Perşembe saat 20.45'te oynanacak.


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