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Galatasaray'dan sermaye artışı için KAP!

Galatasaray, 13.5 milyar TL değerindeki sermaye artışı başvurusunun onaylandığını KAP'a bildirdi.

calendar 06 Ağustos 2025 19:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan sermaye artışı için KAP!
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Galatasaray, 13.5 milyar TL değerindeki sermaye artışı başvurusunun onaylandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"30.07.2025 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12.maddesinin 2. fıkrası kapsamında 13.500.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizi gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul tarafından 06.08.2025 tarihinde onaylanmıştır.


Şirketimiz esas sözleşmesi tadilinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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