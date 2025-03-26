Galatasaray'dan şampiyonluk kampı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri öncesi Alanya deplasmanına hazırlanan Galatasaray, milli arada Belek'te 10 günlük kamp yapacak ve Samsunspor maçına Antalya'da hazırlık yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan şampiyonluk kampı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2025 13:47

Antalya'da kritik Alanyaspor maçı öncesi kısa bir kamp yapan Galatasaray yeni bir kampa daha hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar; Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinden sonra gelecek bay haftasında bir haftalık geniş bir kamp yapacak.

Teknik heyet ve yönetim, kötü gidişatı değiştirme adına Alanya deplasmanı öncesinde takımı 3 günlük kampa almıştı. Sınırlı sayıda personelle Belek'in yolunu tutan Galatasaray'ı bu kamp kendine getirdi. Peş peşe gelen Alanyaspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle puan farkı 9'a çıktı.

Milli ara dönüşünde ligde Beşiktaş, kupada Fenerbahçe'nin konuğu olacak sarı-kırmızılılar, 5-6 Nisan haftasını 'bay' geçecek. Bu 10 günlük arada Belek'teki aynı otelde kamp organize edildi. Galatasaray 12-13 Nisan'a denk gelecek Samsunspor deplasmanına Antalya'nın güzel havasında hazırlanacak. Kampa tüm takım götürülecek. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery