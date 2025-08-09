Galatasaray'dan Sacha Boey atağı!

Galatasaray'da transfer gündemine tanıdık bir isim girdi.
A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bayern Münih'in kadrosuna kattığı Sacha Boey'i kiralamak için girişimlerde bulunuyor.
OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI
Haberde, Fransız sağ bekin geri dönmesinin sürpriz olmayacağı belirtilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği ifade edildi.
Sacha Boey, geçtiğimiz sezonun devre arasında 30+5 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile 17 maç çıkan Fransız bek, 2 asistlik performans sergilemişti.