10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-232'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-030'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-031'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-187'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Galatasaray'dan Sacha Boey atağı!

Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey'i kiralamak için girişimlere başladı

calendar 09 Ağustos 2025 16:38
Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da transfer gündemine tanıdık bir isim girdi.

A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bayern Münih'in kadrosuna kattığı Sacha Boey'i kiralamak için girişimlerde bulunuyor.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Haberde, Fransız sağ bekin geri dönmesinin sürpriz olmayacağı belirtilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği ifade edildi.

Sacha Boey, geçtiğimiz sezonun devre arasında 30+5 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile 17 maç çıkan Fransız bek, 2 asistlik performans sergilemişti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
