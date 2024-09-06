Galatasaray'dan Osimhen maskesi

Galatasaray'dan Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen için yeni bir hamle geldi.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun maskelerinin satışa çıkarılacağını duyurdu.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon euro maaş ödeneceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun maskelerinin satışa çıkarılacağını duyurdu.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon euro maaş ödeneceğini açıkladı.