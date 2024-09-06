Galatasaray'dan Osimhen maskesi

Galatasaray, Victor Osimhen maskelerinin satışa çıkarılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan Osimhen maskesi
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06 Eylül 2024 19:26
Galatasaray'dan Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen için yeni bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun maskelerinin satışa çıkarılacağını duyurdu.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon euro maaş ödeneceğini açıkladı. 



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