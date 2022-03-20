Galatasaray'dan Nelsson için 20 milyonluk plan

Newcastle United'ın radarındaki Victor Nelsson için Galatasaray en az 20 milyon euro bekliyor

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Galatasaray'dan Nelsson için 20 milyonluk plan
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20 Mart 2022 12:32
Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performans sergileyen Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Avrupa'nın en zengin kulüplerinden biri olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın gelecek sezonki transfer planları arasında 23 yaşındaki Danimarkalı stoper de yer alıyor.

Cimbom sezon başında Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Newcastle'ın başarılı oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Galatasaray ise bu rakamı az buluyor. Sarı-Kırmızılılar, 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Nelsson'u 20 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını İngiliz temsilcisine iletti.

İstikrarlı futboluyla dikkat çeken Nelsson bu sezon 40 maçta forma giydi. Genç stoper bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Sözleşmesi 2026 yılında son eriyor.

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