Galatasaray'dan Leeds United'a transfer yanıtı!

Championship ekibi Leeds United, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istediği ancak sarı kırmızılı takımı ikna edemediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Leeds United'a transfer yanıtı!
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20 Aralık 2023 17:37
Son güncelleme 20 Aralık 2023 17:38
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Leeds United, Galatasaray'dan kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istedi.

GALATASARAY'DAN İZİN YOK

Habere göre, Avrupa ve Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılı takımın kış transfer döneminde oyuncuyu bırakma niyetinin olmadığı belirtildi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE YENİ HAMLE

Leeds, Kerem'in kadrosuna katmak istese de Galatasaray'ı ikna edemediği ifade edildi. Mili oyuncu için yaz transfer döneminde yeniden hamle yapılabileceği aktarıldı.

Galatasaray formasıyla toplamda 146 maça çıkan Kerem, 36 gol ve 38 asist yapma başarısı gösterdi. 

 
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