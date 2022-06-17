Galatasaray'da yeni yönetim belli oldu, şimdi gözler transferlerde...Sarı-kırmızılı yönetim, kadroyu güçlendirmek için dört koldan saldırıyor. Gündeme gelen son ismin Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Cheikhou Kouyate olduğu ortaya çıktı.Dursun Özbek'in ekibi, Senegalli futbolcunun temsilcisiyle bağlantı kurmuştu. Sarı-kırmızılılar seçim sonrasını beklemelerini istemişti.Seçimden zaferle ayrılmalarının ardından defansif orta saha, stoper ve merkez orta saha olmak üzere üç mevkii de oynayabilen Kouyate için resmi teklif yapılması kararı alındı. Ancak Galatasaray'ın bu transfer için işi çok da kolay değil.Senegalli Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Cheikhou Kouyate ile Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtiliyor.32 yaşındaki ön liberonun yaşı nedeniyle 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon euro garanti para istediği belirtilirken, Galatasaray'ın başarılı futbolcuyu ezeli rakiplerine kaptırmamak için elini çabuk tutacağı ifade edildi.Senegalli oyuncunun temsilcisi Saffet Balkan'ın görüşme için İstanbul'a davet edildiği bildirildi. Galatasaray'ın 2 milyon euro yıllık ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önermeyi planladığı da gelen haberler arasında...Kouyate'nin temsilcisi Saffet Balkan, oyuncusuna birçok teklif olduğunu belirtirkendedi.Radyospor'a konuşan ve tecrübeli futbolcuyla 17 yaşından bu yana birlikte olduklarını anlatan Balkan,dedi.