Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için olay takas

Benfica'dan ayrılma kararı alan ve adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray da devreye girmeye hazırlanıyor.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya flaş bir takas önerisiyle gitmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılılar, Benfica'nın talip olduğu Nicolo Zaniolo için Portekiz devine Kerem Aktürkoğlu takasıyla cevap verecek.
BENFICA'NIN ZANIOLO TEKLİFİ
Benfica, Zaniolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Galatasaray ise oyuncuyu 10 milyon euro bonservisle göndermeyi planlıyor.
GEÇEN SEZON 12 MİLYON EURO'YA GİTTİ
4 sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya flaş bir takas önerisiyle gitmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılılar, Benfica'nın talip olduğu Nicolo Zaniolo için Portekiz devine Kerem Aktürkoğlu takasıyla cevap verecek.
BENFICA'NIN ZANIOLO TEKLİFİ
Benfica, Zaniolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Galatasaray ise oyuncuyu 10 milyon euro bonservisle göndermeyi planlıyor.
GEÇEN SEZON 12 MİLYON EURO'YA GİTTİ
4 sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.