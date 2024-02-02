Galatasaray'dan KAP bekleniyor; Carlos Vinicius

Cedric Bakambu'yu Real Betis'e gönderen Galatasaray, Fulham ile Carlos Vinicius için anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncunun bugün İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan KAP bekleniyor; Carlos Vinicius
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02 Şubat 2024 14:31
Mauro Icardi'nin yanına bir forvet transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fulham ile Brezilyalı forvet Carlos Vinicius transferi için anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiralayacak.

VINICIUS 'TAMAM' DEDİ

Fulham'ın ardından Brezilyalı golcü de ikna oldu. Gün içerisinde İstanbul'a gelecek, sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini Galatasaraylı yapacak sözleşmeye imza atacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

28 yaşındaki Vinicius, 2022 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. Fulham'da 48 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı forvet, 8 gol ve 3 asist yaptı.

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