Galatasaray'dan Jankat Yılmaz'a yeni kontrat

Galatasaray, sezon sonunda kontratı bitecek olan 18 yaşındaki genç eldiven Jankat Yılmaz ile kısa süre içinde yeni sözleşme imzalayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Jankat Yılmaz'a yeni kontrat
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16 Ocak 2023 10:02
Son dönemde altyapısına önem veren Cim Bom'da, A Takım'a yükselen isimlerden biri de Jankat Yılmaz olmuştu.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 18 yaşındaki eldiven ile yeni sözleşme görüşmeleri başlayacak.

Jankat ile anlaşma sağlandıktan sonra diğer genç futbolcularla da masaya oturulacağı gelen haberler arasında yer aldı.

Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 11 kez forma giyen Jankat, kariyeri boyunca 38 karşılaşmada görev aldı. Kariyeri boyunca 1 kez kırmızı kart gördü. 

 
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