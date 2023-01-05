Galatasaray'dan iç sahada yine aynı tarife

Galatasaray, taraftarı önünde çıktığı son 3 lig karşılaşmasından da aynı skorla ayrıldı. Cim Bom, Beşiktaş ve İstanbulspor'u 2-1'lik skorla yenerken, Ankaragücü'ne de aynı tarifeyi uyguladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan iç sahada yine aynı tarife
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05 Ocak 2023 13:46
NEF Stadı'nda oynadığı 7 lig maçında sadece 1 yenilgisi olan Galatasaray, diğer 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sarı-Kırmızılılar, taraftarı önünde çıktığı son 3 lig karşılaşmasından da aynı skorla ayrıldı. Cim Bom, Beşiktaş ve İstanbulspor'u 2-1'lik skorla yenerken, Ankaragücü'ne de aynı tarifeyi uyguladı.

Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin ardından evinde Hatayspor'u, sonrasında yine Aslantepe'de Antalyaspor'u konuk edecek. 



 

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