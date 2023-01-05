NEF Stadı'nda oynadığı 7 lig maçında sadece 1 yenilgisi olan Galatasaray, diğer 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.Sarı-Kırmızılılar, taraftarı önünde çıktığı son 3 lig karşılaşmasından da aynı skorla ayrıldı. Cim Bom, Beşiktaş ve İstanbulspor'u 2-1'lik skorla yenerken, Ankaragücü'ne de aynı tarifeyi uyguladı.Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin ardından evinde Hatayspor'u, sonrasında yine Aslantepe'de Antalyaspor'u konuk edecek.