Galatasaray'dan Halil için yeni teklif: 2+2+2

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Halil Dervişoğlu için Brentford ile bir kez daha masaya oturdu.Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak vermek istemeyen ve milli futbolcu için 7 milyon euroluk bonservis bedeli talep eden Brentford'un inadı kırılmıyor.Türkiye'den Galatasaray'ın yanı sıra iki büyük kulüpten daha teklif alan Brentford ile bir kez daha masaya oturan Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için bu kez toplam 6 milyon euroluk bir teklif sundu.Brentford'a toplam 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif eden ve bu ödemeyi 2+2+2 şeklinde üç yılda ödemeyi öneren Galatasaray, Brentford'dan gelecek olan cevabı beklemeye başladı.Şurası kesin ki; Brentford'dan istemediği ölçülerde Halil Dervişoğlu'nu koparabilmek mümkün değil...Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de transfer döneminin kapandığı 1 Eylül'e kadar Brentford'un kararını yumuşatması bekleyecek