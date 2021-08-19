Galatasaray'dan Halil için yeni teklif: 2+2+2

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford'a 2+2+2 milyon euro teklif etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Halil için yeni teklif: 2+2+2
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2021 12:02
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Halil Dervişoğlu için Brentford ile bir kez daha masaya oturdu.

Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak vermek istemeyen ve milli futbolcu için 7 milyon euroluk bonservis bedeli talep eden Brentford'un inadı kırılmıyor.

Türkiye'den Galatasaray'ın yanı sıra iki büyük kulüpten daha teklif alan Brentford ile bir kez daha masaya oturan Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için bu kez toplam 6 milyon euroluk bir teklif sundu.

Brentford'a toplam 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif eden ve bu ödemeyi 2+2+2 şeklinde üç yılda ödemeyi öneren Galatasaray, Brentford'dan gelecek olan cevabı beklemeye başladı.

EDİTÖR'ÜN NOTU:
Şurası kesin ki; Brentford'dan istemediği ölçülerde Halil Dervişoğlu'nu koparabilmek mümkün değil...

Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de transfer döneminin kapandığı 1 Eylül'e kadar Brentford'un kararını yumuşatması bekleyecek ancak Halil'i ve Brentford'u bekleyecek olan Türkiye'de sadece Galatasaray da değil..


 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.