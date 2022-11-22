Galatasaray'dan Gustavo Cuellar hamlesi!

Galatasaray sezon başı yaptığı flaş transferlerle adından söz ettirdi. Aslan ocak ayında da kadrosuna yıldız isimleri katmakta kararlı.



Sarı-Kırmızılılar ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi.



Flamengo'lu eski yıldız oyuncunun Gremio ile görüştüğü yazıldı. Ancak Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.



30 yaşındaki oyuncu Suudi ekibi Al Hilal'de forma giyiyor. 6 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



Cuellar'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro. 2019 yılından beri Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor.



9.2 MİLYON EURO ÖDENDİ



6 numara dışında 8 numarada da forma giyebiliyor.Cuellar için şimdiye kadar 9.2 milyon euro bonservis bedeli ödendi.



Al Hilal kulübü, 2019 yılında tecrübeli futbolcu için 7.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Tecrübeli isim kariyerinde 384 karşılaşmada forma giydi. Yıldız 3 gol atarken 11 de asiste imza attı.





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