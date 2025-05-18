Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray, 25. şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.
"Bu filmin sonu yok. Kaderinizden kaçamazsınız..." başlığıyla verilen videoda, 'Geleceğe Dönüş' filmi üzerinden bir kurgu yapıldı. Videoda Mayıs 2035 yılındaki kurgusal İstanbul gösterildi.
İşte Galatasaray'ın paylaştığı video:
"Bu filmin sonu yok. Kaderinizden kaçamazsınız..." başlığıyla verilen videoda, 'Geleceğe Dönüş' filmi üzerinden bir kurgu yapıldı. Videoda Mayıs 2035 yılındaki kurgusal İstanbul gösterildi.
İşte Galatasaray'ın paylaştığı video:
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