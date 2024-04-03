Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına U19 takımı ile katılma kararı aldığını açıklamasının ardından ezeli rakibi için flaş bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
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03 Nisan 2024 19:20
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için kararının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Sarı-kırmızılıların espor sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda uno oyunundan kartlar kullanıldı. Bu kartların üzerinde, "Ligden çekilme blöfü yap, play-off'a U19 ile katıl" sözleri yer aldı. Galatasaray, bu paylaşımında Fenerbahçe'nin hesabını da etiketledi.

Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

NE OLDU?

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçına U19 takımı ile katılma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Galatasaray'ın paylaşımında yer alan görseller şu şekilde;




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