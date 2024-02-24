Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı için paylaşım

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı için paylaşım
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24 Şubat 2024 21:13
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında uzatmalarda kazandığı penaltı sonrası mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

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