Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı için paylaşım

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında uzatmalarda kazandığı penaltı sonrası mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında uzatmalarda kazandığı penaltı sonrası mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
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