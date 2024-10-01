Galatasaray'dan Fenerbahçe için flaş hamle!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sıcak bir gündem yaşanıyor.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, salı günü düzenlediği basın toplantısında ve aynı akşam katıldığı canlı yayında sarı-kırmızılıları hedef aldı.
Galatasaray'da genel sekreter Eray Yazgan, Acun Ilıcalı'nın bu açıklamalarına cevap verdi.
Galatasaray'dan Eray Yazgan'ın açıklaması sonrası yeni bir hamle geldi.
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Youtube hesabında bu maçın hikayesini sadece üyelere özel olarak açmıştı. Galatasaray, gün içerisinde yaşanan gündemin ardından derbi hikayesini herkese açık hale getirdi.
Galatasaray'ın herkese açık hale getirdiği YouTube hesabındaki derbi hikayesi:
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, salı günü düzenlediği basın toplantısında ve aynı akşam katıldığı canlı yayında sarı-kırmızılıları hedef aldı.
Galatasaray'da genel sekreter Eray Yazgan, Acun Ilıcalı'nın bu açıklamalarına cevap verdi.
Galatasaray'dan Eray Yazgan'ın açıklaması sonrası yeni bir hamle geldi.
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Youtube hesabında bu maçın hikayesini sadece üyelere özel olarak açmıştı. Galatasaray, gün içerisinde yaşanan gündemin ardından derbi hikayesini herkese açık hale getirdi.
Galatasaray'ın herkese açık hale getirdiği YouTube hesabındaki derbi hikayesi: