Galatasaray'dan Enes Emre Büyük'e profesyonel sözleşme!

Galatasaray, Akademi futbolcusu Enes Emre Büyük ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
19 yaşındaki Enes Emre, kaleci mevkisinde görev yapıyor.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Akademi futbolcumuz Enes Emre Büyük ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
