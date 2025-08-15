15 Ağustos
Galatasaray'dan Enes Emre Büyük'e profesyonel sözleşme!

Galatasaray, Akademi futbolcusu Enes Emre Büyük ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olarak profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

15 Ağustos 2025 19:47
19 yaşındaki Enes Emre, kaleci mevkisinde görev yapıyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Akademi futbolcumuz Enes Emre Büyük ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
