Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi!

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın vedasının ardından yeni kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde birçok isim bulunuyor.
GALATASARAY'DAN HAMLE
Galatasaray'dan son olarak Emiliano Martinez hamlesi geldi. Galatasaray, Aston Villa'dan ayrılmaya hazırlanan Arjantinli kaleci için harekete geçti.
TYC Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Emiliano Martinez transferi için harekete geçti ve 32 yaşındaki futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.
Emiliano Martinez'in bu yaz kesin olarak Aston Villa'dan ayrılması bekleniyor.
MUSLERA'YA YORUM YAPMIŞTI
Emiliano Martinez, Fernando Muslera için Galatasaray'a yorum göndermişti. Arjantinli kaleci, Galatasaray'ın Muslera için yaptığı veda paylaşımlardan birine, "Crack" (Olağanüstü yetenekli) yorumunda bulunmuştu.
Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Martinez'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
GALATASARAY'DAN HAMLE
Galatasaray'dan son olarak Emiliano Martinez hamlesi geldi. Galatasaray, Aston Villa'dan ayrılmaya hazırlanan Arjantinli kaleci için harekete geçti.
TYC Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Emiliano Martinez transferi için harekete geçti ve 32 yaşındaki futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.
Emiliano Martinez'in bu yaz kesin olarak Aston Villa'dan ayrılması bekleniyor.
MUSLERA'YA YORUM YAPMIŞTI
Emiliano Martinez, Fernando Muslera için Galatasaray'a yorum göndermişti. Arjantinli kaleci, Galatasaray'ın Muslera için yaptığı veda paylaşımlardan birine, "Crack" (Olağanüstü yetenekli) yorumunda bulunmuştu.
Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Martinez'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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