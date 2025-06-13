Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi!

Galatasaray, Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez için harekete geçti ve Arjantinli kalecinin şartları hakkında bilgi aldı.

calendar 13 Haziran 2025 00:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da Fernando Muslera'nın vedasının ardından yeni kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde birçok isim bulunuyor.

GALATASARAY'DAN HAMLE

Galatasaray'dan son olarak Emiliano Martinez hamlesi geldi. Galatasaray, Aston Villa'dan ayrılmaya hazırlanan Arjantinli kaleci için harekete geçti.

TYC Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Emiliano Martinez transferi için harekete geçti ve 32 yaşındaki futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.


Emiliano Martinez'in bu yaz kesin olarak Aston Villa'dan ayrılması bekleniyor.

MUSLERA'YA YORUM YAPMIŞTI

Emiliano Martinez, Fernando Muslera için Galatasaray'a yorum göndermişti. Arjantinli kaleci, Galatasaray'ın Muslera için yaptığı veda paylaşımlardan birine, "Crack" (Olağanüstü yetenekli) yorumunda bulunmuştu.

Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Martinez'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.